В Кыштыме найдена женщина, пропавшая больше недели назад

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7 мая в посёлке Слюдорудник пропала 37-летняя жительница Челябинска.

Жители нашего города заметили её идущей по дороге почти в 20 километрах от посёлка.



– Мы ехали в сторону Кыштыма, а женщина шла по направлению к Верхнему Уфалею, – сказал «КР» Александр Кириллов. – Увидев машину, она начала махать руками, просила остановиться. Одежда была грязная, в руках – две пластиковые бутылки, одна из которых, по всей видимости, наполнена водой из лужи. Женщина была напугана. Она сказала, что заблудилась и хочет вернуться домой к детям. Мы накормили её бутербродами и довезли до посёлка.