В посёлке Увильды установлен памятник участнице Великой Отечественной войны

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Как ранее сообщалось на сайте «КР», жители посёлка Увильды обратились к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову с просьбой решить вопрос с установкой нового памятника на могиле участницы Великой Отечественной войны Клавдии Алексеевны Плужник.

Она прошла всю войну, была медсестрой и на фронте спасла сотни жизней, была награждена Орденом Отечественной войны II степени.

В воспоминаниях земляков Клавдия Алексеевна осталась любимой бабушкой, которая относилась к ним, как к родным, всегда угощала вкусными пирогами и рассказывала фронтовые истории. Детей и родственников у неё не было. Когда она ушла из жизни, единственной памятью о ветеране осталась покосившаяся железная табличка с фамилией.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов поддержал просьбу жителей посёлка, которые ухаживали за могилой, но поставить своими силами памятник, достойный подвига женщины, у них не было возможности. Не прошло и месяца после обращения к парламентарию, как появился мраморный монумент.

– Для меня всё это, как сон, не верится, что спустя столько лет память о Клавдии Алексеевне увековечена. Это нужно и для нас – ныне живущих, для наших детей и внуков, чтобы сохранять память о подвигах нашего Героя, – сказала жительница посёлка Увильды Елена Плешкова.

В день установки памятника у могилы военной медсестры собрались местные жители.

– Вы представляете, каким уважением она пользовалась у жителей посёлка, если даже спустя столько лет они не забыли о ней, писали десятки обращений с просьбой увековечить память военной медсестры, – рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. – Есть такая досадная юридическая коллизия, что ветеранам Великой Отечественной войны памятник ставят, если родственники об этом заявят, а у Клавдии Алексеевны их не было. Зато для всего посёлка она была родной. Теперь памятник установлен и рядом с ним всегда лежат цветы.