Осенью может возникнуть вторая волна эпидемии коронавируса

Сегодня, 17:47 Категория: Общество

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В ходе сегодняшнего брифинга первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что в правительстве региона и в министерстве здравоохранения РФ не исключают прихода второй волны распространения коронавируса осенью этого года.

– Безусловно, очень важно – это иммунизация населения. В первую очередь это касается иммунизации от гриппа, – добавила Ирина Гехт.

Как сообщается на сайте 1obl.tv, прививочную кампанию против гриппа в этом году планируют начать в сентябре – октябре. В прошлом году вакцинацию прошли порядка 50 процентов населения. В планах правительства этот показатель повысить, а также отдельное внимание уделить группам риска и пожилым людям.

Уровень общей заболеваемости COVID-19 в Челябинской области составляет 3,8 человека на десять тысяч населения. Это значительно ниже, чем в среднем по России (16 человек на десять тысяч населения). Более высокие показатели заболеваемости в нашем регионе отмечены в возрастных группах 51-59 лет и 60-69 лет. В возрасте 18-25 лет заболеваемость выше средней.

45,7 % заболевших – мужчины, 54,3% – женщины.

По словам первого заместителя губернатора, один больной коронавирусом, имеющий клинические проявления, как правило, заражает троих, но в более лёгкой форме. Это характерная картина для семейных очагов. Близкий круг имеет тяжёлые последствия и клинические проявления, второй круг контактов, как правило, протекает бессимптомно.

– Нас беспокоит нарастание случаев пневмонии, которые идут по выявленным тестам и результатам КТ. Чуть больше чем за месяц было проведено четыре тысячи исследований на КТ, почти 53 процента показали ковидную пневмонию, динамика нарастает, – отметила Ирина Гехт.

За счёт региональных средств осуществляются выплаты медрабоникам, которые не попали в федеральный перечень. Это водители скорой помощи, неотложная помощь, врачи, которые работают в госпитальных базах, но не контактируют напрямую с больными (лаборанты, эндоскописты, рентгенологи).

Федеральные выплаты предназначены для стационаров, поликлиник и скорой медицинской помощи – фиксированные и в процентном отношении от средней заработной платы по экономике. Суммы привязаны к фактически отработанному времени и количеству проведенных смен.

Так, за март, врачи госпитальных баз получили надбавку от 5 до 35 тысяч рублей. Средний медицинский персонал скорой медицинской помощи – до 19 тысяч рублей. В апреле надбавки в Челябинской области получили 6563 человека.