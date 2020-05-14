В посёлке под Кыштымом спортсмены во время пробежки встретили медведя

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Вчера, 13 мая, житель Озёрска Роман Табачков вместе с другом решили провести тренировочные сборы в окрестностях посёлка Слюдорудник. Поднимаясь в гору Осиновая, где проходит граница Европы и Азии, спортсменам встретился медведь.

– После начала восхождения в гору со стороны ручья услышал шум сломанной ветки, – сказал сайту «КР» Роман. – Сразу за ручейком, примерно в двадцати метрах, стоял и смотрел на меня медведь. В первое мгновение меня поразила его красота! Бурая, пушистая шерсть поблескивала в лучах солнца. Чувствовалась неукротимая мощь.

Далее медведь одним прыжком перемахнул через ручей, оказавшись ближе. Затем встал на задние лапы.

– Всё, до чего я додумался – закричать «МЕДВЕДЬ!», – поделился впечатлениями спортсмен.

В тот момент подошёл друг Романа. Видимо, его неожиданное появление напугало косолапого. Он опустился на четыре лапы, перебрался обратно через ручей и пошёл к дороге в гору, периодически останавливаясь и наблюдая за мужчинами.

После такого приключения друзья решили спуститься с горы и продолжить тренировку ближе к посёлку.