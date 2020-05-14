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В кыштымском лагере «Волна» полным ходом идёт подготовка к летней оздоровительной кампании

Сегодня, 13:12 Категория: Общество
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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, подготовка к летней оздоровительной кампании в Кыштыме не останавливается ни на день. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также призвал южноуральцев готовиться к предстоящему сезону. Однако сроки открытия загородных детских лагерей будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

 

В муниципальном загородном лагере «Волна», где планируется оздоровить 750 мальчишек и девчонок, для обеспечения их здоровья обещают предпринять беспрецедентные меры.

 

Как сказала сайту «КР»  директор «Волны» Елена Девентейчик, для обеззараживания помещений планируется закупить бактерицидные лампы, а на входе в столовую установят специальные дозаторы с антисептическим раствором для обработки рук.

 

Кроме того, и сотрудники, и дети будут проходить через обязательный утренний фильтр, с измерением температуры тела бесконтактными термометрами. Также сделан большой запас индивидуальных средств защиты, чтобы соблюдать масочный режим. А о том, чтобы забрать ребёнка домой на выходные или привезти ему гостинцы, не будет идти и речи. Планируется запретить визиты родителей к отдыхающим. Всё общение должно сводиться исключительно к телефонным разговорам.

 

Подробности о подготовке лагеря к лету читайте в завтрашнем номере газеты «Кыштымский рабочий».

 

 

 

 

 

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Теги: Кыштым лагерь Волна летняя кампания

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