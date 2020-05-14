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Изоляция на природе: в окрестностях Кыштыма в выходные дни яблоку негде упасть от количества отдыхающих

Сегодня, 12:57 Категория: Общество
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По выходным полицейские патрулируют излюбленные места отдыха кыштымцев и гостей нашего города. Так, в прошедшие праздничные дни тёплая солнечная погода выманила из домов и квартир огромное количество народу.

 

В нарушение всякому режиму повышенной готовности и социальной дистанции отдыхающие компаниями расположились в районе Сугомака, на берегу озера Большая Акуля и в других красивых природных уголках.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по охране общественного порядка Артём Чамовских, среди отдыхающих оказались даже иногородние. Так, десять жителей Челябинска приехали в наш город на двух отечественных легковушках только ради того, чтобы взобраться на гору Сугомак.

 

С нарушителями режима самоизоляции проведены разъяснительные беседы.

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Теги: Кыштым самоизоляция Сугомак полиция

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