Жительнице Кыштыма грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение режима обязательной самоизоляции

Сегодня, 11:30 Категория: Общество

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Жительница нашего города, находившаяся в прямом контакте с одним из заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обязана была в течение двух недель не покидать своё жилище. Постановление об обязательной самоизоляции ей было выдано сотрудником Роспотребнадзора.

Женщина уведомили и о необходимости соблюдать режим, и о последствиях нарушения обязательной самоизоляции. Тем не менее, в один из дней, когда сотрудники полиции пришли к ней, чтобы проверить выполнение предписаний Роспотребнадзора, её дома не оказалось.

Нарушительницу не пришлось долго ждать. Как сказал сайту «КР» заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по охране общественного порядка Артём Чамовских, полицейские столкнулись с ней у подъезда, когда та возвращалась из магазина. При этом женщина не только была без медицинской маски (и в магазине она тоже пренебрегла ею – это зафиксировали камеры видеонаблюдения), но ещё и высказала недовольство стражам порядка по поводу того, что ей сложно находиться в четырёх стенах длительное время.

На жительницу Кыштыма составлен протокол о нарушении режима обязательной самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора. Материалы переданы в Кыштымский городской суд. Ей грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

В Кыштыме на обязательной самоизоляции по предписаниям Роспотребнадзора находится более пятидесяти жителей.