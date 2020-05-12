Вчера, 20:17 Категория: Общество

127

0

В связи с пандемией коронавируса Вооруженные силы Российской Федерации пересмотрели обычный уклад на традиционный весенний призыв в этом году. Об этом сообщается на сайте 1obl.tv.

Так, торжественная отправка призывников со сборного пункта не планируется. Также пересмотрен процесс и проведения ритуала военной присяги – на ней не смогут присутствовать родные и близкие новобранцев.

– Здоровье призывников для нас превыше всего. Всё сделано в целях исключения инфицирования личного состава. Один из первостепенных для нас вопросов на сегодняшний день – недопущение проникновения инфекции в Вооруженные Силы, – подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.