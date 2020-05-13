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В Кыштыме бесплатно раздают маски

Сегодня, 10:29 Категория: Общество
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Фото Максима Марининова

 

Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа. Волонтёры выдают маски на остановках, в центре города, около крупных торговых центров. В первую очередь средствами индивидуальной защиты обеспечивают людей старшего поколения. 

Напомним, с 12 мая в Челябинской области введён обязательный масочный режим. Из местного бюджета закупили одну тысячу многоразовых масок, которые производит Кыштымская трикотажная фабрика. Ещё 500 таких масок предприятие передало городу безвозмездно. 

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Теги: Кыштым БЕсплатная раздача масок Кыштымская трикотажная фабрика Масочный режим

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