В Кыштыме бесплатно раздают маски

Сегодня, 10:29 Категория: Общество

555

0

Фото Максима Марининова

Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа. Волонтёры выдают маски на остановках, в центре города, около крупных торговых центров. В первую очередь средствами индивидуальной защиты обеспечивают людей старшего поколения.

Напомним, с 12 мая в Челябинской области введён обязательный масочный режим. Из местного бюджета закупили одну тысячу многоразовых масок, которые производит Кыштымская трикотажная фабрика. Ещё 500 таких масок предприятие передало городу безвозмездно.