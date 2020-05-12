Транспортные компании получили отсрочку по установке системы ГЛОНАСС
Сегодня, 16:18 Категория: Общество
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Транспортные компании получили отсрочку по установке системы ГЛОНАСС. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу через год – 31 мая 2021 года. Отсрочка касается пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.
Эта мера поможет снизить административную нагрузку на транспортную отрасль, которая оказалась в числе пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.