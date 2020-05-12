Ведущая из Кыштыма провела онлайн-праздник для ребёнка, который борется с онкозаболеванием

Сегодня, 12:08 Категория: Общество

457

0

Ведущая праздников из Кыштыма Екатерина Макарова совместно с коллегами из Волгодонска, Валуйки (Белгородской области) устроила интернет-шоу по случаю дня рождения восьмилетнего мальчика из Златоуста. Ребёнок борется с онкологическим заболеванием и находится в Санкт-Петербурге под наблюдением врачей федеральной клиники.

По видеосвязи ведущие устроили целое представление. В гости к имениннику пожаловал его любимый персонаж – Лунтик. Организаторы праздника придумали сценарий с играми и познавательной викториной. Екатерина Макарова выступила в роли рассказчицы, а её коллеги были аниматорами.



– Ребёнок вместе с нами пел, танцевал и играл, – рассказала сайту «КР» Екатерина Макарова. – Праздник был благотворительным, в таком формате я впервые проводила день рождения. Но планирую и в дальнейшем продолжать радовать детей через интернет. Так мы можем подарить улыбку и радость ребят в разных уголках страны.



Екатерина Макарова сотрудничает с челябинским региональным благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». Благотворительные праздники она проводит давно. За 11 лет работы ведущей на её счету 250 представлений.