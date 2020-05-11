Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики

Вчера, 19:38 Категория: Общество

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Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней.

– С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией, – сказал Владимир Владимирович.

Также глава государства объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.

На всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах.

Пока исключаются любые массовые мероприятия. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений.

– В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля, – сообщил президент. – Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом,– 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

Уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Эти деньги семья будет получать три месяца – с апреля по июнь. Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев.

Принято решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно не с 1 июля, как предусматривалось ранее, а с 1 июня.

Владимир Путин предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать.

– Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал, – отметил Владимир Путин. – Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет.

С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. Обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи можно уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.

Жительница Кыштыма Екатерина Волкова на данный момент находится без работы:

«Я потеряла работу перед началом истории с самоизоляцией. Думаю, я не одна оказалась в такой ситуации. Поэтому озвученные Владимиром Путиным меры поддержки сейчас актуальны для моей семьи и для многих в Кыштыме. Моему сыну скоро исполнится три года, мы рассчитываем на часть выплат, которые положены семьям с детьми до трёх лет. Ну и конечно, будем подавать заявления на единовременную выплату с 1 июня в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет»

С 1 июня глава государства предложил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО.

Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2 процента. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией.

И главное если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

Самозанятым вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме. Также предоставят «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.

Индивидуальные предприниматели, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, в 2020 году получат налоговый вычет в один МРОТ в отношении страховых взносов.

Микрофинансовые организации в регионах докапитализируют на общую сумму 12 миллиардов рублей.

Глеб Казанец, индивидуальный предприниматель:

«Власть слышит проблемы малого и среднего бизнеса. Это вселяет надежду, что мы сможем работать и дальше, сохранив зарплаты и рабочие места. Озвученные Владимиром Путиным меры поддержки позволят моему небольшому бизнесу в сфере туризма остаться на плаву. Особенно кстати будет помощь в части налоговых отчислений в период, когда доходов нет. Главное, чтобы всё действительно было просто и прозрачно»