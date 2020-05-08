Жители Кыштыма поддержали новый формат празднования Дня Победы

Сегодня, 17:19 Категория: Общество

94

0

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в нашей стране перенесены на более поздний срок массовые мероприятия по случаю празднования 75-летия Великой Победы. Но священный для нашего народа праздник состоялся, жители достойно отметили 9 Мая, поддержав патриотические акции в режиме самоизоляции.

Накануне праздника в центре Кыштыма зажглись звёзды в честь Победы.

Фото Максима Марининова.

В социальных сетях жители нашего города поддержали идею.

Лариса:

«Патриотично! Проникновенно до слез! СПАСИБО!»

Татьяна:

«Несмотря ни на что настроение праздничное!»

С утра 9 мая звучали военные песни и поздравления из громкоговорителей и двух передвижных звуковых установок. Одну машину предоставил радиозавод, другую направили из Челябинска.

Анастасия:

«Спасибо большое за машину в частный сектор, ребёнок был в восторге! Да и для нас было это неожиданно! Всех с праздником!»

Фото Максима Марининова.

Фото Светланы Кирпичёвой.

В этом году традиционные концерты и шествие перекочевали в интернет, во дворы и на балконы. Жители нашего города объединились и поддержали праздник, не выходя из дома. Десятки окон украшены флагами, победными надписями, изображениями звёзд, самолётов, журавлей.

Самыми трогательными моментами стали выступления местных артистов во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Для них звучали поздравления и песни военных лет. Соседи выходили на балконы и подпевали.

– Впечатления колоссальные, – поделился с сайтом «КР» Иван Кучкулиев, участник творческой группы, которая провела 9 мая адресные концерты для ветеранов. – Когда я пел «День Победы» и смотрел в глаза ветеранов, то чувствовал всю горечь и радость этого дня. К сожалению, возраст наших героев берёт своё, уже не все могут приходить на площадь во время праздничного митинга, поэтому поздравлять каждого ветерана дома – потрясающая идея, которую стоит продолжить в следующие годы.

Светлана написала ВКонтакте:

«От жителей нашего дома выражаем благодарность за поздравление ветерана Великой Отечественной войны, нашей соседки бабушки Зины на улице Бажова 1. Очень красиво и трогательно!»

Татьяна:

«Очень трогательно. Молодцы! С раннего утра слушаем песни военных лет»

Ежегодно 9 мая праздничное шествие встречали школьники. Они выстраивались в «живой коридор» и приветствовали ветеранов, жителей и гостей Кыштыма. В этом году отмена массовых мероприятий не помешала детям «прикоснуться» к Великой Победе. На улицах появились детские рисунки. Так, например, украсили двор около школы № 10.

Фото Кристины Швейкиной.

«Бессмертный полк» в Кыштыме тоже состоялся. Жители «прошли» с портретами своих воевавших предков в «виртуальном строю». Кыштымская телерадиокомпания подготовила видео с фотографиями героев.

Галина:

«Посмотрев видео, мы как будто прошагали с портретами своих близких, вспомнив всех поимённо. Спасибо огромное!»

Режим самоизоляции хоть и внёс коррективы в большинство праздничных мероприятий, однако не помешал кыштымцам ощутить единение в День Великой Победы.