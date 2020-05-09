Победителям посвящается! Жительница Кыштыма связала георгиевскую ленту в знак благодарности ветеранам

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Жительница Кыштыма Валентина Климентьевна Богорядова передала в редакцию «Кыштымского рабочего» собственноручно связанную георгиевскую ленту. Свою работу она посвятила женщинам нашего города, которые защищали Родину в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны.

Мама Валентины Богорядовой, Нина Бессонова, отправилась воевать с фашистами в 1941 году. По дороге в Москву заболела тифом и попала в госпиталь. После выздоровления её откомандировали на третью линию Ленинградского фронта.

– Поколение моей мамы отличалось великим патриотизмом, – говорит Валентина Климентьевна. – Большое спасибо за героический подвиг тем, кто пал в смертельном бою, и тем, кто вернулся домой живым.

На вязаной георгиевской ленте Валентина Климентьевна изобразила пять роз, каждая из которых обозначает войска. Бирюзового цвета – морские, голубого – воздушно-десантные, а красная роза объединяет все остальные.