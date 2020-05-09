Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Победителям посвящается! Жительница Кыштыма связала георгиевскую ленту в знак благодарности ветеранам

Сегодня, 15:00 Категория: Общество
86
0

 

Жительница Кыштыма Валентина Климентьевна Богорядова передала в редакцию «Кыштымского рабочего» собственноручно связанную георгиевскую ленту. Свою работу она посвятила женщинам нашего города, которые защищали Родину в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны.
Мама Валентины Богорядовой, Нина Бессонова, отправилась воевать с фашистами в 1941 году. По дороге в Москву заболела тифом и попала в госпиталь. После выздоровления её откомандировали на третью линию Ленинградского фронта.
– Поколение моей мамы отличалось великим патриотизмом, – говорит Валентина Климентьевна. – Большое спасибо за героический подвиг тем, кто пал в смертельном бою, и тем, кто вернулся домой живым.
На вязаной георгиевской ленте Валентина Климентьевна изобразила пять роз, каждая из которых обозначает войска. Бирюзового цвета – морские, голубого – воздушно-десантные, а красная роза объединяет все остальные.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым День Победы Георгиевская лента

Похожие публикации:

Жители Южного Урала могут сказать «спасибо за всё» ветеранам Великой Отечественной войны

Губернатор Челябинской области вручил южноуральским ветеранам медали в честь 75-летия Победы

Известной актрисе Инге Оболдиной вручили знак и ленту почётного гражданина города Кыштыма

В Кыштым привезли юбилейные медали

Музею подарили гимнастёрку

Комментарии:

Добавить