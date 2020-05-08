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Председатель Кыштымского городского суда сменил место работы

Сегодня, 11:41 Категория: Общество
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Со вчерашнего дня теперь уже бывший председатель Кыштымского городского суда Евгений Сырейщиков приступил к исполнению обязанностей судьи Челябинского областного суда. Соответствующий указ был подписан президентом России ещё в феврале, однако Евгения Вячеславовича в Кыштыме «держало» громкое уголовное дело, которое он рассматривал.

 

Сырейщиков являлся председателем Кыштымского городского суда с марта 2016 года.

 

Приказом председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева от 20 марта этого года временное исполнение полномочий председателя Кыштымского городского суда возложено на судью Наталью Владимировну Пригородову.

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Теги: Кыштым суд Челябинский областной суд

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