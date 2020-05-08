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Жителей Кыштыма приглашают принять участие в домашнем фотокроссе

Сегодня, 10:51 Категория: Общество
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Пятый городской фотокросс «Весенний переполох» пройдёт в Кыштыме 10 мая. Он организован Молодёжной избирательной комиссией Кыштыма. Концепция проведения соответствует режиму самоизоляции.


В команде может быть не больше трёх участников. Если же члены команды проживают по разным адресам, их общение допускается только по видеосвязи. Задания будут публиковаться в социальных сетях. Участники должны будут сделать несколько снимков на заданные темы, не выходя из домов.


Старт фотокросса состоится в12 часов. Заявки принимаю до вечера 9 мая. Их можно подать ЗДЕСЬ


На данный момент регистрацию прошли три команды.

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Теги: Кыштым фотокросс МИК

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