В Кыштыме полицейские продолжают патрулировать улицы в связи с режимом повышенной готовности

Сегодня, 18:45 Категория: Общество

254

0

С начала мая полицейские Кыштыма составили более 30 административных протоколов за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Об этом сайту «КР» сообщили в пресс-службе местной полиции.

Госавтоинспекторы проверили более 600 транспортных средств и свыше 100 граждан по специальным базам данных для выявления нарушений 14-дневного карантина. Нарушений предписания Роспотребнадзора об изоляции не выявлено.

Ежедневно шесть патрулей контролируют в Кыштыме соблюдение гражданами режима самоизоляции.

Патрулируя парки, улицы города и другие общественные места, полицейские проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима повышенной готовности, раздают агитационные листовки.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством следует предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан сумма составляет от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч, для предпринимателей без образования юридического лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Принимаемые сотрудниками полиции Кыштыма меры являются вынужденными и направлены на сдерживание распространения инфекции на территории города.