Просто и доступно: все федеральные меры поддержки в одном документе

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало единый навигатор обо всех мерах, которые предоставляются Правительством Российской Федерации в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). В документе отражены 32 льготы.

– Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Рассчитываю, что навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент, – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. – Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения поиска информации, и по содержательному наполнению.

Разработанный Агентством стратегических инициатив навигатор объединяет действующие федеральные льготы в связи с пандемией коронавируса. Его задача - кратко и максимально эффективно ознакомить граждан Российской Федерации с подходящими мерами поддержки с учетом жизненной ситуации. Документ постоянно актуализируется, следить за обновлениями нужно на официальных ресурсах Агентства стратегических инициатив.

Навигатор снабжен инструкциями: кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее получения.

Льготы структурированы по категориям получателей:

- граждане России;

- родители и дети;

- безработные;

- учащиеся и учителя;

- студенты;

- пожилые люди;

- люди с инвалидностью;

- медицинские работники;

- туристы;

- иностранные граждане.

Все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить срок действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

Раздел «Для родителей» содержит информацию о новой льготе для семей – ежемесячных выплатах на ребенка в возрасте до трех лет и от трех до семи лет, а также о возможности оформить материнский капитал и выплаты за первого и второго ребенка до трех лет по упрощенной схеме. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие работу в период пандемии родители - получить социальную помощь от государства в размере 3 000 рублей .

Иностранцы, не имеющие возможности выехать из России, получат информацию о том, как продлить срок действия виз и разрешительных документов, а россияне, оказавшиеся за границей, - как получить материальную помощь.

Подробнее с навигатором можно ознакомиться ЗДЕСЬ.