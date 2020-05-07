Алексей Текслер призвал южноуральцев присоединиться к акции «Бессмертный полк – онлайн»

Сегодня, 14:15 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Инстаграм призвал южноуральцев присоединиться к акции «Бессмертный полк – онлайн».

Стать участником акции легко, необходимо записать видеоролик – рассказ личной истории о своём родственнике – участнике Великой Отечественной войны продолжительностью не более 20 секунд. При записи видео необходимо держать в руках фотографию своего предка-героя. Готовый ролик можно выслать организаторам на электронную почту 2020polk@mail.ru

Также видео можно отправить в личные сообщения по ссылке https://vk.me/nashchelyabinck и в мессенджер Viber или WhatsApp на номер 8 9193001010.

В случае, если вы не можете записать видео, добавляйте снимок вашего деда или прадеда в альбом «Бессмертный полк» с подписью: как зовут вашего предка-героя, в каких войсках служил, на каком фронте воевал.

Кроме того, на сайте 2020.polkrf.ru вы можете заполнить анкету и выложить фото вашего родственника, для участие во Всероссийской акции.