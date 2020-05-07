В Кыштыме ветераны получат поздравительные открытки от президента России

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До 9 мая работники Почты России доставят ветеранам Великой Отечественной войны более одного миллиона персональных поздравлений от президента России Владимира Путина.



На открытке размещены кадры военной фотохроники и фрагмент фотографии Н. Ситникова «Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне».



В Кыштым доставят 170 таких открыток. Если почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. Его вручат, согласовав с адресатом удобную дату. Если окажется, что получатель переехал, работники почты выяснят новый адрес и перенаправят письмо.