На въездах в Челябинск будет усилен контроль за передвижением граждан

Вчера, 10:49 Категория: Общество

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Главное Управление МВД России по Челябинской сообщает, что с 6 мая будет усилен контроль за соблюдением гражданами режима повышенной готовности. На въездах в Челябинск полицейские будут осуществлять мероприятие «Тоннель». За несоблюдение режима самоизоляции предусмотрено административное наказание в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до 50 тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Стражи правопорядка призывают граждан оставаться дома и не подвергать своё здоровье и самочувствие окружающих людей опасности.