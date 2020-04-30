Южноуральцев информируют об ограничениях на въезд в Курганскую область

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В Курганской области введён особый порядок перемещения граждан и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Нормативным документом установлено ограничение на въезд лиц не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) в Курганской области.

При наличии подтверждающих документов исключение составляют водители транспортных средств, осуществляющих междугородные перевозки, а также следующих транзитом через регион, граждане, исполняющие трудовые обязательства в организациях, деятельность которых не приостановлена, а также лица, прибывшие в целях лечения либо участия в похоронах.

На въездах в Курганскую область организована работа постов ДПС в круглосуточном режиме. Посты ДПС работают на дорогах федерального и регионального значения на территории Шадринского, Макушинского, Мокроусовского, Целинного, Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов, а также шесть постов ДПС на въездах в город Курган.

Граждане других регионов, имеющие недвижимость на территории Курганской области, но не имеющие в ней прописку (регистрацию по месту жительства или пребывания) на территорию региона не допускаются. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют порядок выезда и въезда на территорию Курганской области и в областной центр путем проверки документов, удостоверяющих личность водителей транспортных средств и их пассажиров.

Необходимо с пониманием относиться к профилактическим мерам и планировать поездки с учетом данной информации. По возможности ограничить перемещение на транспорте и оставаться дома.



