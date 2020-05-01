Завтра в Кыштыме открываются садовые маршруты
Сегодня, 10:34 Категория: Общество
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Со 2 мая в Кыштыме открываются садовые маршруты. Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа.
Общественный транспорт будет работать по садовым маршрутам по прежнему графику движения. Для обеспечения безопасности просим садоводов соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, количество пассажиров не должно превышать количество мест для сидения в транспортном средстве.
Расписание размещено здесь https://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/info/detail.php?ELEMENT_ID=25098