Герои и подвиги. Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Алексей Сергеевич Суворов Сегодня, 11:19

В Челябинской области подтверждены новые случаи заражения COVID-19 Сегодня, 11:01

Завтра в Кыштыме открываются садовые маршруты Сегодня, 10:34

Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни Сегодня, 10:12

Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём весны и труда Сегодня, 10:00

В Кыштыме завершается отопительный сезон Вчера, 17:03

В Кыштыме определён победитель конкурса социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему» Вчера, 15:37

Кыштымский медеэлектролитный завод приступил к ремонту и благоустройству памятников войны Вчера, 12:50

В исправительной колонии на территории Кыштыма наладили работу по производству марлевых повязок Вчера, 12:32

В Озёрске подтверждены сразу три случая коронавируса Вчера, 12:05

В Кыштыме ролик о рейде на Долгобродском водохранилище стал поводом для полицейской проверки Вчера, 11:02

Жителей Кыштыма призывают не строить планы на отдых за границей в этом году Вчера, 10:26