В исправительной колонии на территории Кыштыма наладили работу по производству марлевых повязок

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Фото пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области.

В исправительной колонии № 10, находящейся на территории Кыштыма, проводятся профилактические мероприятия по снижению риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Ежедневно осуществляются медосмотры с термометрией личного состава, дезинфекция спецавтомобилей для перевозки осуждённых. Кроме того, в учреждении постоянно проводится работа по профилактике распространения коронавирусной инфекции: на контрольно-пропускном пункте оформлен информационный стенд «Что нужно знать о коронавирусе?», ежедневно фельдшер медсанчасти проводит осмотр с термометрией личного состава.

В учреждении налажена работа по производству медицинских марлевых повязок. Все сотрудники колонии, заступающие на службу на режимные и производственные объекты, соблюдают масочный режим.

Первоначальное обучение вновь принятых на службу сотрудников младшего начсостава осуществляется дистанционно.