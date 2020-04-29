Роспотребнадзор рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников
Сегодня, 18:30 Категория: Общество
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В ведомстве подчеркивают, что необходимо по возможности максимально ограничить контакты. Лучше остаться дома и отказаться от прогулок на природе и пикников. Рекомендации для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников:
1) Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции.
2) Максимально ограничить контакты:
– воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;
– отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;
– не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями);
– для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.
3) Если всё же решили выехать за город – необходимо придерживаться следующих правил:
– отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизировать контакты с посторонними);
– при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.
На отдыхе:
– не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);
– гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;
– соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;
– находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, наденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры.
Безопасное питание:
– перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или бутилированной водой либо обработайте руки кожным антисептиком;
– овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;
– соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания;
– не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).
Подробнее на официальном сайте Роспотребнадзора: https://rospotrebnadzor.ru/