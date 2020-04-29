Роспотребнадзор рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников

Сегодня, 18:30 Категория: Общество

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В ведомстве подчеркивают, что необходимо по возможности максимально ограничить контакты. Лучше остаться дома и отказаться от прогулок на природе и пикников. Рекомендации для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников:

1) Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции.

2) Максимально ограничить контакты:

– воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;

– отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;

– не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями);

– для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.

3) Если всё же решили выехать за город – необходимо придерживаться следующих правил:

– отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизировать контакты с посторонними);

– при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.

На отдыхе:

– не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);

– гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;

– соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;

– находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, наденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры.

Безопасное питание:

– перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или бутилированной водой либо обработайте руки кожным антисептиком;

– овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;

– соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания;

– не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).

Подробнее на официальном сайте Роспотребнадзора: https://rospotrebnadzor.ru/