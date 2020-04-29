В Кыштыме расследуется убийство пожилой женщины

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В марте в одном из подъездов на улице Дёмина, 2 была обнаружена мёртвой жительница Кыштыма 1947 года рождения. Причиной смерти стала колотая рана.



Как сказали сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, 18 марта было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 – убийство.



Подозреваемый – житель Кыштыма 1941 года рождения. Суд избрал меру пресечения – домашний арест, учитывая возраст и состояние здоровья мужчины. Установлено, что к убийству привёл конфликт, возникший его в квартире в ходе распития алкогольных напитков.