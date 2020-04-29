В Кыштыме возбуждено уголовное дело в отношении подростка, оскорбившего полицейского

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Случай произошёл 9 апреля на одном из остановочных комплексов в Кыштыме. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда к нему подошёл полицейский, несовершеннолетний оскорбил его. Свидетелями стали прохожие.



Как сказали сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье № 319 – «Оскорбление представителя власти».



Согласно санкциям этой статьи ему грозит административный штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трёхсот шестидесяти часов или исправительные работы на срок до одного года.