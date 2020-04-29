В Кыштыме подвели итоги фотоконкурса среди школьников

Сегодня, 11:47 Категория: Общество

49

0

Фотоконкурс «Восхождение к истокам» проходил с 9 по 21 апреля для развития детского творчества.



В конкусе приняли участие 12 школьников и воспитанников станции юных туристов «Странник» и центра детско-юношеского технического творчества. Было представлено 56 снимков. Итоги подведены по трём возрастным группа – 5-6 классы, 7-8 классы и 9-11 классы.



Победителями в номинации «Заводские районы» стали пятиклассник Даниил Томилов и десятиклассник Александр Трифонов из первой школы. Саша также сделал лучшую фотографию в номинации – «Кыштым в лицах». А Даниил сфотографировал самый живописный пейзаж.

В номинации «Четвероногие бродяги» победил семиклассник из школы № 3, воспитанник «Странника» Иван Швед.