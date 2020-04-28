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В Кыштыме 12 семей получили продуктовые наборы от Русской медной компании

Сегодня, 18:56 Категория: Общество
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Фото Максима Марининова

 

Русская медная компания совместно с партией «Единая Россия» подготовит для кыштымских семей, которые нуждаются в поддержке, 150 продуктовых наборов. Двенадцать из них уже вручены.

 

Вчера, 27 апреля, директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова доставила наборы в наш город. Совместно с волонтёрами Кыштымского медеэлектролитного завода и добровольцами студенческого волонтёрского центра «Горячие сердца» она посетила 12 семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Кыштымцам передали продуктовые наборы с крупами, тушёнкой, сахаром, кофе, чаем, печеньем и конфетами.

 

Волонтёрами от КМЭЗ стали кладовщица железнодорожного цеха Анна Тимофеева, водитель цеха автотранспорта и механизации Дмитрий Семеновых, аппаратчик-гидрометаллург Максим Кадочников и волонтёры студенческого центра Владимир Ситников и Кристина Герасимова.

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Теги: Кыштым Русская медная компания

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