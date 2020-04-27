В Кыштыме в этом году планируется расселить из ветхого фонда 90 семей

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В Челябинской области идёт активная работа по проведению торгов и заключению контрактов с застройщиками, которые будут возводить новое жилье для переселения граждан из ветхого и аварийного.

В 2020 году в Челябинской области предусмотрено 1,9 миллиарда рублей на расселение аварийного фонда в объеме почти 45 тысяч квадратных метров. При этом люди должны получать жилье именно в новостройках, а не на вторичном рынке. Финансирование мероприятий в этом году предусмотрено следующим муниципальным образованиям: Копейский, Кыштымский, Миасский, Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Магнитогорский, Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский городские округа, Катав-Ивановский, Пластовский, Саткинский, Троицкий, Увельский муниципальные районы.

В Кыштымском городском округе в этом году новые квартиры получат около 90 семей. Расселены будут семь многоквартирных домов – почти 2700 квадратных метров.

При этом квартиры будут предоставлены с чистовой отделкой, сантехникой – то есть полностью пригодные для проживания. Будет приобретено 37 жилых помещений – контракт планируется подписать в мае. Остальные будут строиться. Застройщики пока не определены.