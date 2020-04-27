В Кыштыме для прихожан временно закроют храмы

Сегодня, 13:50 Категория: Общество

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Такое решение принято во всех храмах Челябинской области на фоне эпидемиологической ситуации. Так сообщается в официальном обращении митрополии. С 29 апреля церкви будут закрыты для посещения прихожанами.



Также стало известно, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий госпитализирован с пневмонией. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию, однако результатов пока нет.



– Храм будет закрыт со среды, – сказал сайту «КР» настоятель Христорождественской церкви Михаил Чирков. – Богослужения будут проводиться только в субботу и воскресенье с участием священнослужителей. Некоторые богослужения будем транслировать в интернете. Хочу призвать кыштымцев отказаться от посещения кладбищ в Родительский день.



Кладбища Кыштымского городского округа в Радоницу будут открыты только для погребения.