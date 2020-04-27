Автор проекта «Ураловед» опубликовал снимки подземелья в Кыштыме

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«Ураловед» – портал, посвящённый достопримечательностям нашего края. Автор проекта Павел Распопов опубликовал фотографии, сделанные в подземелье между двумя флигелями ансамбля усадьбы Белый дом в Кыштыме.

На снимках видно, что стены сложены диким камнем. В советское время подземный ход приспособили под коммуникации, проложив трубы. Ранее потолок был перекрыт металлическими плитами, а при укладке труб их заменили железобетонными. При этом ход был наполовину засыпан. Передвигаться по нему можно только на корточках или ползком.