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В Кыштыме пожилые жители одного микрорайона получили продуктовые наборы от индивидуального предпринимателя

Сегодня, 15:41 Категория: Общество
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Вчера индивидуальный предприниматель, руководитель кыштымского отделения партии «Родина» Виталий Прохоров вместе со своими помощниками объехал микрорайон Каолиновый, а также побывал в посёлке Акуля.

 

Каждый житель микрорайона и Акули в возрасте 65 лет и старше получил бесплатно продуктовый набор от партии «Родина». Всего таких пожилых людей здесь оказалось около полусотни. Стоимость одного набора – в пределах 600 рублей.

 

– Формировать их нам помогла индивидуальный предприниматель Людмила Николаевна Ткачёва, которая держит небольшой магазинчик в Каолиновом, – сказал сайту «КР» Виталий Сергеевич. – Специально по нашей просьбе она закупила все свежие продукты первой необходимости – муку, сахар, крупы, тушёнку, рыбные консервы, печенье, вафли и фрукты.

 

Сами же пенсионеры с благодарностью встречали волонтёров, которые доставили продуктовые наборы прямо на дом.

 

– Это нужная и добрая акция, – говорит жительница Каолинового, волонтёр Ольга Наумова. – Сейчас непростое время. Пожилым людям лучше сидеть дома и не выходить на улицу. Да многие уже и не могут это сделать в силу возраста. Поэтому я очень рада, что нам удалось хоть как-то им помочь.

 

 

 

 

  

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Теги: Кыштым Родина помощь

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