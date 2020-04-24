В Кыштыме пожилые жители одного микрорайона получили продуктовые наборы от индивидуального предпринимателя

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Вчера индивидуальный предприниматель, руководитель кыштымского отделения партии «Родина» Виталий Прохоров вместе со своими помощниками объехал микрорайон Каолиновый, а также побывал в посёлке Акуля.

Каждый житель микрорайона и Акули в возрасте 65 лет и старше получил бесплатно продуктовый набор от партии «Родина». Всего таких пожилых людей здесь оказалось около полусотни. Стоимость одного набора – в пределах 600 рублей.

– Формировать их нам помогла индивидуальный предприниматель Людмила Николаевна Ткачёва, которая держит небольшой магазинчик в Каолиновом, – сказал сайту «КР» Виталий Сергеевич. – Специально по нашей просьбе она закупила все свежие продукты первой необходимости – муку, сахар, крупы, тушёнку, рыбные консервы, печенье, вафли и фрукты.

Сами же пенсионеры с благодарностью встречали волонтёров, которые доставили продуктовые наборы прямо на дом.

– Это нужная и добрая акция, – говорит жительница Каолинового, волонтёр Ольга Наумова. – Сейчас непростое время. Пожилым людям лучше сидеть дома и не выходить на улицу. Да многие уже и не могут это сделать в силу возраста. Поэтому я очень рада, что нам удалось хоть как-то им помочь.