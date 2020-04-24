В Управлении Росреестра разъясняют, в каких случаях нужно регистрировать права на теплицы

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Как сообщает сайту «КР» пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области, для постановки на кадастровый учет и оформления прав на вспомогательные строения (теплицы, хозпостройки, бани и т.п.), они должны соответствовать установленным законом признакам объекта недвижимого имущества. Таким образом, например, чтобы теплица считалась недвижимостью, она, во-первых, должна быть прочно связана с землей (стоять на капитальном фундаменте), и значит, её перемещение будет невозможно. А, во-вторых, само строение, возведенное пусть даже на капитальном фундаменте, должно соответствовать Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений и представлять собой объемную строительную систему, состоящую из несущих строительных конструкций (капитальные стены).

Управление Росреестра еще раз обращает внимание заявителей на то, что, если теплица или другая постройка хозяйственного назначения не отвечает этим определенным законодательством признакам, ставить её на кадастровый учёт и регистрировать права на нее не нужно.

В случае, если постройка всё-таки является объектом недвижимости, и у её владельца есть желание оформить это, необходимо представить в Управление Росреестра заявление и соответствующий пакет документов: технический план, подготовленный кадастровым инженером, документы, свидетельствующие о наличии прав на земельный участок, и квитанцию об уплате госпошлины.

За оформлением прав на свою недвижимость граждане могут обратиться в электронном виде с помощью сервисов портала Росреестра или через многофункциональные центры.