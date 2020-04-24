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В Кыштыме волонтёры продолжают помогать пенсионерам по хозяйству

Сегодня, 14:53 Категория: Общество
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В Кыштыме продолжается благотворительная акция «Забота». Студенты кыштымских филиалов Южно-Уральского государственного и Миасского медицинского колледжей помогают одиноким пенсионерам и ветеранам по хозяйству.


Как сказала сайту «КР» специалист управления по работе с общественными организациями и молодёжью Юлия Глазкова, студенты помогают убирать мусор во дворах частных домов, укладывать поленницу. Такая работа проведена в домах семи жителей нашего города.


Заявку на получение помощи можно оставить по телефону администрации Кыштымского городского округа: 8 (351-51) 4-29-13. 

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Теги: Акция Забота Кыштым Волонтёры Кыштыма

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