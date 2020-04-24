В Кыштым поступит новая пожарная машина

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В следующую среду, 29 апреля, в Кыштыме состоится торжественное вручение нового пожарного автомобиля для ПЧ № 117.

Автоцистерна на полноприводном шасси «Урал» обеспечена ёмкостью для воды объёмом 6 куб.метров и баком для пенообразователя, который вмещает 360 литров. Полноприводное шасси приспособлено для работы пожарной техники в тяжелых климатических и дорожных условиях. Насосная установка немецкого производства с производительностью 50 литров в секунду имеет гарантию десять лет.

Всего в регионе техника поступит в семь пожарных подразделений. Из областного бюджета на семь машин было выделено 34 миллионов 750 тысяч рублей. Об этом сайту «КР» сообщили в Противопожарной службе Челябинской области.