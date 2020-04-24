Поём «Катюшу»! Южноуральцы присоединяются к онлайн-акции «Одна песня на все города»

Сегодня, 11:58 Категория: Общество

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Ежегодная акция «Одна песня на все города», приуроченная ко Дню Победы, набирает обороты. В этом году она проводится в дистанционном формате: вместо живых выступлений на улицах городов и сёл участники поют легендарную песню «Катюша» у себя дома, а видеозапись присылают организаторам.

Все без исключения исполнители станут участниками «народного» клипа и смогут увидеть себя 9 Мая в телеэфире ОТВ.

Инструкция и «минусовка» размещены на сайте www.novatek74.ru в разделе «Пресс-центр». Там же форма для загрузки видео (важно: видео должно быть горизонтальное). Записи можно присылать до 28 апреля. Военная и праздничная атрибутика исполнителей приветствуется.

Акция проводится в рамках областного патриотического проекта «Огонь Победы», который реализуется компанией «НОВАТЭК-Челябинск» в партнерстве с медиахолдингом «Областное телевидение» шестой год подряд.