Работников Кыштымского медеэлектролитного завода приглашают в волонтёрское движение РМК

Сегодня, 11:55 Категория: Общество

197

0

В группе предприятий Русской медной компании, куда входит и Кыштымский медеэлектролитный завод, формируется волонтёрское движение.

Его участники будут помогать в реализации инициатив Благотворительного фонда РМК, оказывать помощь нуждающимся на территории присутствия предприятий РМК, поддерживать ветеранов фронта и тыла, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных родителей и семьи с особыми детьми.



Волонтёры могут выбрать посильную для себя нагрузку и оптимальный график. Помощь может быть самой разной: привезти продукты, принести лекарства из аптеки и так далее.



Первое мероприятие для волонтёров запланировано уже на понедельник 27 апреля. Волонтёрам предстоит доставить по нескольким адресам продуктовые наборы для малоимущих и многодетных семей. Все добровольцы будут обеспечены специальными защитными костюмами.