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Ко Дню Победы ветераны Челябинской области получат дополнительную выплату

Сегодня, 11:46 Категория: Общество
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По инициативе губернатора Алексея Текслера на Южном Урале продолжаются выплаты, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Размер единовременной помощи составляет пять тысяч рублей, сообщает министерство социальных отношений.

Единовременную денежную выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто.

По словам министра социальных отношений Ирины Буториной, вся работа проводилась в беззаявительном порядке: от граждан старшего поколения не требовалось оформлять дополнительных заявлений. Денежные средства должны поступить 1592 южноуральцам таким же образом, как пенсии и иные меры социальной поддержки: перечислением на лицевой счет в банке или через отделение почтовой связи по месту жительства.

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Теги: Кыштым День Победы Выплаты ветеранам Алексей Текслер Губернатор Челябинской области

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