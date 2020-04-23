Обращение митрополита Челябинского и Миасского Григория к южноуральцам

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Дорогие южноуральцы! Братья и сестры! Христос воскресе!

Приближается день особого пасхального поминовения наших усопших сродников и близких – Радоница. Каждому православному человеку он памятен с детства. На девятый день после Пасхи мы привыкли молиться на заупокойных богослужениях в храмах и посещать могилы своих усопших близких, делясь с ними радостью о Воскресшем Господе.

Но в этом году, к большому сожалению, всем нам придется изменить своим устоявшимся многолетним традициям. Каждый из нас может заразиться и стать переносчиком коронавирусной инфекции, распространение которой в последние недели приняло масштабы эпидемии. Поэтому прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище.

Дорогие мои! Напоминаю, что в большинстве храмов в настоящее время записки о здравии и упокоении можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете. Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью, не подвергайте риску заражения ни священнослужителей, ни приходских работников, ни своих собратьев-верующих.

Что же касается посещения кладбищ, то уверяю вас: наши усопшие сродники и близкие не будут никак ущерблены от того, что мы помолимся о их упокоении у себя дома, а прибрать места погребения приедем позже, когда карантинные ограничения будут сняты.

Вечная память всем усопшим православных христианам! Господь да водворит их в Своих небесных селениях!

Призываю на всех вас милость и благословение Божие, молюсь обо всех южноуральцах. Прошу вас не оставлять молитву об избавлении от коронавирусной инфекции, «много бо может молитва праведного поспешествуема» (Иак. 5:16).



Григорий, митрополит Челябинский и Миасский

23 апреля 2020 года