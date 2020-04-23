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Жители Кыштыма теперь обязаны указывать номера телефонов при покупке билетов на поезд

Сегодня, 12:38 Категория: Общество
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Министерством транспорта РФ внесены изменения в правила перевозок пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

 

Ранее пассажир мог по желанию оставлять номер мобильного телефона или адрес электронной почты для информирования об изменении расписания движения поезда. Теперь же при покупке ж/д билетов в кассе или через интернет нужно обязательно указать свои контактные данные.
Данное правило вступает в силу сегодня, 23 апреля.


В РЖД заверили, что контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок. А сама услуга информирования по средствам оставленных контактов будет бесплатной.

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Теги: Кыштым РЖД правила билетов на поезда

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