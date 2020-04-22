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МФЦ в Кыштыме снова будет принимать граждан только по предварительной записи

Вчера, 17:23 Категория: Общество
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С 23 апреля Многофункциональный центр в Кыштыме снова меняет режим работы.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель директора МФЦ Кыштымского городского округа Юлия Зарубина, на днях решили вернуться к обычному графику работы, но, к большому сожалению, граждане игнорируют масочный режим, дистанцию и отказываются покидать помещение даже во время санитарной обработки.


В связи с этим принято решение продолжить работу только по предварительной записи. Записаться можно по телефонам: 8 (351-51) 4-45-54; 8 (351-51) 9-00-12.

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Теги: Кыштым многофункциональный центр Режим работы

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