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Патриотический проект «Письмо деду»

Вчера, 14:31 Категория: Общество
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Южноуральцам предлагают написать письмо своему родственнику, который воевал на фронте или трудился в тылу, восстанавливал города и сёла из руин. В послании можно рассказать, как изменилась жизнь, чем сейчас живет юное поколение или просто сказать слова благодарности за жизнь и мирное небо над головой.


Самые трогательные и доблестные истории из писем станут частью документального фильма Свердловской киностудии, посвященного 75-летию Великой Победы.


Послания принимаются до 17 мая включительно по ссылке: урфодома.рф/9may.


Помимо текста необходимо оставить электронную почту и телефон, фамилию, имя и отчество автора и адресата (дедушки или бабушки), а также указать регион проживания.


Организаторами акции выступает Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе совместно со Свердловской киностудией и организаторами Форума о новой медиакультуре «Мёд».

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Теги: Кыштым Письмо деду Патриотический проект

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