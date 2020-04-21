«Бессмертный полк» в Челябинской области пройдёт в онлайн-формате

Сегодня, 18:20 Категория: Общество

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В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в Челябинской области в онлайн-режиме. Южноуральцы могут записать на видео короткий рассказ о своём родственнике-участнике войны и отправить организаторам акции. Ко Дню Победы все ролики объединят в общую видеоленту «Бессмертный полк онлайн» и запустят в социальных сетях.

– Нам бы очень хотелось, чтобы свободно владеющие своими смартфонами представители младшего поколения записывали на них своих бабушек и дедушек – детей войны. Их видеосвидетельства о той эпохе по-настоящему бесценны. В обычном шествии по улицам Челябинска мы чисто технически не можем предоставить слова всем, а вот виртуальный формат «Бессмертного полка» нам такую возможность предоставляет, пусть южноуральцы обязательно ею воспользуются, – рассказал руководитель исполкома регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов.

По его словам, материалы для участия в онлайн-акции могут присылать не только жители Челябинской области, но и те, чьи родственники когда-то здесь жили. Что касается самого формата проведения, кроме фотографий и роликов, снятых дома, через интернет и социальные сети в День Победы перед южноуральцами выступят местные артисты, которые исполнят песни о войне. Также будут показаны видеосюжеты о тех, кто сражался на передовой и героически трудился в тылу.

Онлайн трансляция начнется 9 мая в 12:00 часов одновременно в инстаграм, «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и на южноуральских пабликах «Наш Челябинск», «Регион 74» и «Челябинск-online» .

Источник: https://up74.ru