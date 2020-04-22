Сегодня в 12:00 губернатор Алексей Текслер проведёт брифинг по теме коронавируса
Вчера, 09:00 Категория: Общество
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Сегодня, 22 апреля, в 12:00, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведёт брифинг по распространению коронавирусной инфекции на Южном Урале.
Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтверждённых случаев заражения.
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