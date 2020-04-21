В Кыштыме такси запускает акцию по бесплатному проезду для ветеранов

Сегодня, 14:09 Категория: Общество

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Индивидуальный предприниматель Анастасия Норкина, владеющая таксопарком «Минутка», запустила акцию «Минутка добрый дел». Ветераны Великой Отечественной войны, труженика тыла и дети участников войны могут воспользоваться рядом бесплатных услуг.



Как сказали сайту «КР», всё, что нужно сделать – это предъявить соответствующие документы водителю. В черте города поездки будут бесплатны.



Кроме того, можно заказать на дом медикаменты или продукты. Их также доставят бесплатно. Акция продолжится до конца года.

Для заказа такс

и нет необходимости оставлять предварительную заявку по телефону: 8-908-073-03-01.