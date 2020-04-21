Сегодня вечером южноуральцы вернутся из Турции

Сегодня, 09:59 Категория: Общество

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Сегодня вечером в аэропорту Екатеринбурга приземлится самолёт с туристами, возвращающимися из Турции. На борту зарезервированы места для 34 южноуральцев.

Как сообщается в пресс-службе правительства Челябинской области, встречать наших земляков будут представители регионального Минздрава, Роспотребнадзора и полиции. Весь алгоритм их прилёта и прохождения приграничных процедур выстроен таким образом, чтобы ни с кем, кроме специально подготовленных сотрудников, прилетевшие не контактировали.

В Челябинске южноуральцев на 14 дней разместят в санатории «Изумруд», где обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на личном контроле вопрос возвращения южноуральцев на родину.