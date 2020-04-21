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В Кыштыме соцработники получат единовременную надбавку к зарплате

Сегодня, 09:41 Категория: Общество
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Вчера, 20 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что более трёх тысяч социальных работников нашего региона получат дополнительные стимулирующие выплаты.

 

– Сотрудники учреждений социальной защиты выполнили свыше 20 тысяч заявок на доставку продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости для одиноких пожилых южноуральцев. Оказано более 35 тысяч консультаций по телефону. Нагрузка колоссальная. В работе задействованы 3205 работников соцзащиты. Они, как и медики, трудятся интенсивно, буквально на передовой. Поэтому принято решение поддержать их, им будет выплачена в апреле месяце единовременная стимулирующая надбавка в размере 10 тысяч рублей.

 

Выплату получат и соцработники комплексного центра социального обслуживания населения Кыштымского городского округа. Двадцать работников обслуживают 255 одиноких кыштымцев.

 

– Работа у социальных работников действительно напряжённая, – согласилась заместитель директора комплексного центра Елена Ерёменко. – Представляете, сколько магазинов и аптек им приходится обойти, чтобы купить для обслуживаемых всё необходимое. Губернатор принял верное решение о поддержке соцработников.

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Теги: Челябинская область Кыштым соцработники поддержка губернатор Алексей Текслер

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