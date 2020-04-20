В Челябинской области зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

Сегодня, 13:20 Категория: Общество

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Сегодня во время брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил о ситуации, связанной с распространением короновирусной инфекции.

За минувшие сутки выявлено 14 новых случаев инфекции. Итого в регионе зарегистрировано 97 заражений.

35 человек выздоровели и выписаны из больниц. 61 пациент остается на лечении: Ашинский район - 2, Бреды - 1, Верхний Уфалей - 3, Златоуст - 5, Катав - Ивановский район - 1, Кизильский район - 2, Копейск - 1, Коркинский район - 1, Красноармейский район - 2, Магнитогорск - 15, Миасс - 1, Снежинск - 3, Сосновский район - 1, Трехгорный - 2, Троицкий район - 1, Уйский район - 1, Челябинск - 15, Чебаркульский район - 1, трое жителей Курганской и Ростовской областей, которые были доставлены в больницы Челябинска с авиа и ж/д путей.

Трое пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Сегодня ночью зафиксирован первый в регионе случай смерти пациента с коронавирусом. Это мужчина с онкологией в терминальной стадии. Он прибыл из Москвы на днях, прошёл тестирование в аэропорту, где у него и была выявлена инфекция. До этого мужчина был выписан из московской клиники как паллиативный больной.

– В последние дни мы видим, что прирост заболеваемости в регионе выходит на среднероссийские показатели. Динамика достаточно серьёзная, и мы прогнозируем её сохранение. Ещё раз обращаю внимание на важность соблюдений ограничительных мер, – подчеркнул Алексей Текслер.

Работодатели включились в процесс тестирования трудовых коллективов, заключают соглашения с сертифицированными частными лабораториями на обследование своих сотрудников.

Исследования на Covid-19 проводятся в 11 лабораториях, расположенных в 4 муниципальных образованиях области – Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная.

– Органы соцзащиты, так же как и медики, сейчас трудятся очень интенсивно, буквально как на передовой. Поэтому принял решение поддержать и их. В апреле им будет выплачена единовременная стимулирующая надбавка в размере 10 тысяч рублей, – подчеркнул Алексей Текслер.