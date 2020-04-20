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МФЦ Челябинской области начинают работать в прежнем режиме

Сегодня, 07:30 Категория: Общество
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Фото Максима Марининова

 

Сегодня, 20 апреля, все многофункциональные центры Челябинской области начинают работать в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного Управления МВД России. В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и недопущения случаев скопления людей рекомендуется надевать защитные маски и перчатки, пользоваться специальными антисептическими средствами, придерживаться правил социального дистанцирования в полтора метра. Кроме того, в ведомстве напомнили, что, согласно указу президента Российской Федерации, все паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истекает или уже истёк в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительны на территории России. А для граждан, достигших 14 лет и не получивших паспорта в указанный срок, основным документом будет свидетельство о рождении или загранпаспорт.

 

– Информация верная, возобновляет работу в обычном режиме – сказала сайту «КР» заместитель директора МФЦ Кыштымского городского округа Юлия Зарубина. – Однако мы рекомендуем пользоваться услугой предварительной записи. Так как именно сейчас увеличилось количество обращений и в режиме «живой очереди» получение некоторых услуг может занять большое количество времени.

Кроме того, по субботам многофункциональный центр не работает. До введения в регионе режима повышенной готовности она была рабочей. Завтра МФЦ Кыштыма работает с 10 до 20 часов. В среду, четверг и пятницу с 8 до 18 часов.
Воспользоваться услугой предварительной записи можно ЗДЕСЬ (активная ссылка) https://mfckgo.mfc-74.ru/equery/?mfcId=21208.

 

Источник: https://www.1obl.ru/

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Теги: Кыштым МФЦ Первый областной ОТВ ГУ МВД Челябинской области

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